“Vamos a gravar a los ricos”: alcalde de Nueva York propone impuesto de US$500 millones a segundas residencias de lujo

En el corazón de Manhattan, frente a la imponente fachada del número 220 de Central Park South, el ambiente festivo del Tax Day (el día límite para la declaración de renta en Estados Unidos) salió a relucir una práctica común, los ultrarricos que compran propiedades de lujo en Nueva York, pero no viven en ellas.
Allí, donde el multimillonario Kenneth C. Griffin batió récords al pagar 238 millones de dólares por una vivienda de cuatro plantas que permanece vacío casi todo el año, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó un mensaje a la élite global, “vamos a gravar a los ricos”, en la era de usar la ciudad simplemente como una caja fuerte inmobiliaria está llegando a su fin.
La propuesta, gestada en conjunto con la gobernadora del estado, Kathy Hochul, busca implementar un recargo anual sobre las segundas residencias de lujo valoradas en más de 5 millones de dólares.
Según Hochul y Mamdani, es un movimiento de los estados demócratas para perseguir a los residentes adinerados que, aunque invierten su patrimonio en los codiciados bienes raíces de la Gran Manzana, prefieren tributar en refugios republicanos.
Con este impuesto, la administración espera generar al menos 500 millones de dólares al año, una cifra vital para enfrentar el déficit presupuestario de la ciudad, que se proyecta cercano a los 5.400 millones de dólares.
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Para Hochul, existe una distorsión fiscal, pues grandes fortunas invierten en bienes raíces en la ciudad, obtienen valorización y beneficios económicos, pero no aportan en la misma proporción al sostenimiento urbano.
“Este es un sistema totalmente injusto que perjudica a los neoyorquinos que trabajan”, sostuvo Mamdani en un video publicado en X.