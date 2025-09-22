Lo que es la impuntualidad: inició la boda solo porque su novia llegó tarde al altar

Al matrimonio no se llega tarde. Ese fue el mensaje que le quedó más que claro a una mujer en Italia después de que su boda la vaya a recordar por un insólito hecho. Su boda en la iglesia de Sant’Ambrogio di Varazze se convirtió en noticia por una decisión poco habitual del sacerdote encargado de oficiar la ceremonia. La puntualidad inflexible del párroco le jugó una mala pasada al retraso de la mujer.
La ceremonia estaba programada para realizarse antes de la misa dominical, pero la novia no llegó a tiempo al altar. Ante la demora, el sacerdote Don Claudio Doglio optó por iniciar el casamiento únicamente con el novio presente.