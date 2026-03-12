Nuevo líder supremo de Irán amenaza con mantener el cierre de Ormuz; petróleo sobrepasa los 100 dólares

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su país debe mantener el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz para presionar a sus adversarios en medio de la guerra en Medio Oriente. En su primer mensaje público desde que asumió el poder, leído en la televisión estatal iraní, el ayatolá afirmó que el bloqueo del paso marítimo es una herramienta clave en el conflicto. “Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, afirmó Jamenei. El líder iraní también lanzó una advertencia directa contra las bases militares estadounidenses en la región. “Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo. En su mensaje incluso fue más lejos: “O las cierran o serán atacadas”, afirmó. Puede leer: Países de la AIE liberan 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

El estrecho de Ormuz, punto crítico para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Por ese paso marítimo transita una parte esencial del comercio mundial de petróleo y gas, lo que convierte cualquier interrupción en un riesgo inmediato para el suministro global de energía. La guerra en la región ya ha paralizado parcialmente ese corredor estratégico. La Agencia Internacional de la Energía advirtió que la interrupción del tránsito por Ormuz podría provocar “la mayor perturbación del suministro de petróleo de la historia”. El conflicto ha dañado instalaciones energéticas clave y ha alterado las cadenas de abastecimiento de crudo en todo Medio Oriente.

Estrecho de Ormuz.

Las tensiones militares también se han trasladado al tráfico marítimo en el golfo Pérsico. Teherán atacó otros dos barcos atracados en el puerto iraquí de Basora y un buque portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos. Estos ataques se suman a tres cargueros bombardeados el miércoles, lo que aumenta la incertidumbre sobre la seguridad del transporte marítimo en la zona. Además, durante la madrugada Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra varios países del Golfo.

El petróleo vuelve a superar los 100 dólares

La incertidumbre geopolítica tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. Los precios internacionales del petróleo volvieron a escalar por encima de los 100 dólares por barril, aunque posteriormente retrocedieron ligeramente hasta cerca de 98 dólares. El salto refleja el temor de los mercados a una interrupción prolongada del suministro desde el Golfo Pérsico. Según la Agencia Internacional de la Energía, los países productores de la región han reducido su producción en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso por Ormuz, controlado de facto por Teherán.