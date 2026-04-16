Trump aseguró que Irán entregará sus reservas de uranio para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, en lo que calificó como un avance clave hacia un posible acuerdo de paz. Según el mandatario, ambas partes están “cerca” de poner fin a seis semanas de enfrentamientos.
Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que “hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, subrayando el progreso en las negociaciones.
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También señaló que el Gobierno estadounidense no contempla, por ahora, prolongar la tregua vigente desde el 8 de abril, la cual expira el 21 de abril.