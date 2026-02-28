Petro critica los ataques a Irán: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”

El ataque militar de Estados Unidos contra Irán, con apoyo de Israel, desató una ola de reacciones globales ante el riesgo de una escalada regional.
En ese contexto, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que su homólogo estadounidense “se ha equivocado” y pidió una acción urgente de Naciones Unidas.
“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, escribió Petro en su cuenta de X.