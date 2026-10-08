Así fue supuesta reunión de Maduro con “Iván Márquez”, “Timochenko” y “Santrich” en 2013, según Fiscalía de Nueva York

Nicolás Maduro habría negociado una entrega de explosivos de las reservas del Ejército venezolano para entregárselas a las Farc. Esta operación habría buscado saldar deudas pendientes de narcotráfico con la entonces guerrilla; concretamente, en una supuesta reunión con “Timochenko”, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”.
Según reveló El Tiempo, los detalles del presunto acuerdo aparecen en una acusación presentada este jueves contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
En un documento, se expondría la supuesta relación que durante años sostuvieron altos funcionarios del régimen autoritario venezolano con grupos armados colombianos dedicados al narcotráfico, como el Eln y las Farc.
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En unas páginas del expediente, la Fiscalía estadounidense mencionaría una reunión que habría tenido lugar poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013.
De acuerdo con la acusación, Maduro y Flores se habrían encontrado con tres figuras de la entonces cúpula de las Farc: Rodrigo Londoño (“Timochenko”), Luciano Marín (“Iván Márquez”) y Seuxis Pausias Hernández (“Jesús Santrich”).