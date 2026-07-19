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Javier Milei no se verá con Trump en Argentina vs. España para no romper la “cábala” del Mundial

El presidente argentino no estará en la final en el Metlife Stadium y evitará encontrarse con Donald Trump, Gianni Infantino y el presidente de España, Pedro Sánchez.

  • El presidente argentino Javier Milei no estará en Nueva Jersey y verá el partido en la residencia presidencial. Foto: Getty Images
    El presidente argentino Javier Milei no estará en Nueva Jersey y verá el partido en la residencia presidencial. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado que no asistirá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y por el contrario seguirá el encuentro desde la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana Karina Milei, para no romper la “cábala” que ha mantenido durante todo el torneo.

A diferencia de otros gobernantes que tendrían razones más asociadas a la política para no estar en el palco de una final de un mundial, el mandatario argentino ha reconocido públicamente que se ausentará de este evento por una superstición.

En cumplimiento de su cábala, Milei aseguró ante el medio local El Observador que verá el partido “como el primer día”, convencido de que alterar su rutina podría romper la dinámica positiva de la Selección Argentina. “Miré todos los partidos así”, expresó el presidente.

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En la lista de rituales también destacó el uso de una chaqueta de la petrolera YPF. Según relató el propio presidente, durante el partido contra Suiza se quitó la prenda por el calor y el equipo recibió un gol inmediatamente; tras volvérsela a poner, Argentina terminó ganando. Desde ese momento, se ha negado a quitársela durante los partidos y no piensa hacerlo en la gran final.

Los presidentes de Argentina en contra de ser la sal de la Selección

La decisión de Milei no es aislada, sino que responde a una línea histórica de prudencia entre los mandatarios argentinos. Esta superstición se remonta al Mundial de Italia 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem asistió al debut de Argentina ante Camerún, que terminó en una derrota inesperada.

Desde entonces, Menem fue tildado de “mufa” o lo que se conoce en Colombia como “la sal” y a partir de ahí ningún presidente en funciones ha vuelto a asistir a un partido de la albiceleste.

Siguiendo la tradición está el caso de Alberto Fernández que no viajó a la final de Catar 2022 argumentando la necesidad de mantener las cábalas. Cristina Fernández de Kirchner también evitó estar presente en la final de Brasil 2014 aunque en esa Argentina perdió ante Alemania en el Maracaná.

Así estará el palco de la final en Nueva Jersey

Mientras Milei se queda en Buenos Aires, el palco de autoridades en Estados Unidos se prepara para lo que algunos describen como uno de los encuentros más tensos de la historia, pues allí estará Donald Trump, quien entregaría el trofeo al campeón, y el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

En ese mismo palco estará el presidente de España, Pedro Sánchez, quien ha enfrentado críticas tanto del mandatario estadounidense como de Milei. La representación ibérica la completa La Familia Real con la presencia del Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Con su estancia en Argentina, Milei evita una fotografía incómoda o un encuentro multilateral con líderes con los que mantiene diferencias ideológicas.

También, reduce el foco sobre la tensión diplomática reciente, alimentada por el apoyo público del gobierno a los gestos de los jugadores sobre las Islas Malvinas, un tema que ha generado roces con el Reino Unido y susceptibilidad en el entorno de la Fifa.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Javier Milei decidió no asistir a la final del Mundial 2026?
Javier Milei afirmó que no viajará porque quiere mantener la misma cábala que ha seguido durante todo el torneo. Según explicó, cambiar su rutina podría afectar la buena racha de la Selección Argentina.
¿Cuál es la cábala que sigue Javier Milei durante los partidos de Argentina?
Milei asegura que ve todos los partidos desde la Quinta de Olivos y usa una chaqueta de YPF. Contó que, tras quitársela en un partido, Argentina recibió un gol, por lo que decidió no volver a hacerlo.
¿Desde cuándo los presidentes argentinos evitan asistir a los partidos de la Selección?
Esta tradición comenzó tras el Mundial de Italia 1990. Desde entonces, ningún presidente argentino en funciones ha asistido a un partido de la selección durante un Mundial por la superstición de ser considerado “mufa”.
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