Javier Milei no se verá con Trump en Argentina vs. España para no romper la “cábala” del Mundial

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado que no asistirá a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y por el contrario seguirá el encuentro desde la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana Karina Milei, para no romper la “cábala” que ha mantenido durante todo el torneo.

A diferencia de otros gobernantes que tendrían razones más asociadas a la política para no estar en el palco de una final de un mundial, el mandatario argentino ha reconocido públicamente que se ausentará de este evento por una superstición.

En cumplimiento de su cábala, Milei aseguró ante el medio local El Observador que verá el partido “como el primer día”, convencido de que alterar su rutina podría romper la dinámica positiva de la Selección Argentina. “Miré todos los partidos así”, expresó el presidente.

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En la lista de rituales también destacó el uso de una chaqueta de la petrolera YPF. Según relató el propio presidente, durante el partido contra Suiza se quitó la prenda por el calor y el equipo recibió un gol inmediatamente; tras volvérsela a poner, Argentina terminó ganando. Desde ese momento, se ha negado a quitársela durante los partidos y no piensa hacerlo en la gran final.