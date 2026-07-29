El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen?

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá el próximo 7 de agosto a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. El gesto se dio en Lima, Perú, en la posesión de la presidenta de ese país, Keiko Fujimori. Milei se encontró con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Este se viene encargando de la agenda en otros países; hace unas semanas estuvo en Washington D.C., mientras parece que De la Espriella insistirá en cumplir con su promesa de no salir del país en cuatro años. “Soy el vicepresidente de Colombia, le mando un saludo enorme por parte del Tigre”, dice Restrepo, a lo que Milei responde con una sonrisa entusiasmada: “¡Eso!”. Le puede interesar: La figura gringa de los portavoces llega al gobierno de Abelardo: ¿cómo funcionará y quiénes serán? A renglón seguido, el mandatario argentino dice: “Nosotros vamos a estar viajando la próxima semana a la asunción (posesión)”. Luego, Restrepo dice “¡Qué maravilla!” y Milei le responde, finalmente: “Sí, así que decirle que nos vamos hablando”.

Similitudes políticas

Existen algunas similitudes entre De la Espriella y Milei. Ambos han tenido a la administración de Donald Trump en Estados Unidos como aliada clave. Incluso, Milei metió a Argentina al “Escudo de las Américas”, alianza gringa con países aliados en Latinoamérica para temas de seguridad y cooperación contra el crimen. Ambos también tienen como bandera el recorte del tamaño del Estado y, mientras el presidente electo de Colombia se hace llamar “El Tigre”, Milei se autodenominó “El León” durante la campaña presidencial de 2023. A su vez, ambos son “outsiders”. Ninguno tenía trayectoria política antes de llegar a la Presidencia; Milei solo contaba con un breve recorrido como diputado en Argentina. Son figuras que se hacen ver “por fuera del establecimiento” y son apoyadas por figuras de la denominada “nueva derecha”, como el académico argentino Agustín Laje.

Por esas y más similitudes ideológicas y de formas pintan para ser aliados cercanos. De hecho, De la Espriella conversó por teléfono con Milei unos días antes de la segunda vuelta presidencial, en la que derrotó a Iván Cepeda. “Te he felicitado, lo quiero hacer de vuelta (otra vez) por ese triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta, y obviamente mi expectativa y apoyo para lo que viene para el balotaje. Esperamos que sea una nueva etapa en la relación entre nuestros países, porque viste cómo no nos llevamos de bien con un personaje llamado Petro”, se escucha decir a Milei.

Roces con Petro

Petro dijo, antes de que se eligiera a ese presidente en diciembre de 2023, que los argentinos decidirían entre “esperanza o barbarie” y que Milei regresaría a “(Augusto) Pinochet y (Jorge Rafael) Videla”, dictadores de Chile y Argentina, respectivamente.

Petro también comparó a Milei con De la Espriella cuando, una semana antes de la primera vuelta, dijo al empresariado que “no se trata de buscar un Milei colombiano”. Más de una vez, Petro se refirió a Milei como “nazi” mientras este le dijo al presidente “asesino terrorista” y “comunista asesino”. Una vez más, es claro que no se llevaban bien.

Invitados internacionales

Entre otros líderes que confirmaron su asistencia están el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Otros líderes que se esperan son el rey español Felipe VI y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Detalles de la posesión en Cali

En cuanto a la logística de la posesión de De la Espriella, el Senado tiene pendiente votar este martes si puede hacerse en Cali. Ya se había votado a favor de hacerla en Popayán, pero se concluyó que no existían las condiciones de seguridad ni logísticas en la capital del Cauca. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hasta el momento, se sabe que la posesión será en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)