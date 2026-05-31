Milei celebra el éxito en primera vuelta de De la Espriella: “Basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió su primera muestra de apoyo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien este 31 de mayo pasó a segunda vuelta junto al izquierdista Iván Cepeda.

A través de un mensaje en X, el mandatario argentino expresó que este resultado simboliza el fin del sistema socialista y representa una oportunidad de libertad para los colombianos.

“La libertad avanza. Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, escribió.

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Milei, quien se identificó con el león durante su campaña presidencial de 2023, anunció su respaldo a De la Espriella, que también eligió al tigre como símbolo de su campaña.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, agregó el argentino.