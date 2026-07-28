José Manuel Restrepo ya está en Perú para la posesión de Fujimori y llegó a estos acuerdos con el “vice” de ese país

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ya está en Perú para participar en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de ese país, en representación del presidente electo Abelardo De la Espriella.
A través de sus redes sociales, Restrepo confirmó su presencia en el país latinoamericano. En un video publicado en su cuenta, se le observa saludando y abrazando a Fujimori, a quien felicitó por el inicio de su mandato, al tiempo que destacó la intención de fortalecer las relaciones entre ambos países.
“Felicitaciones, presidenta Keiko Fujimori. Es un honor para mí acompañarla en su posesión en representación del presidente Abelardo De la Espriella. Trabajaremos muy fuerte para recuperar nuestras naciones y volver a poner sus nombres en alto”, escribió el vicepresidente electo.