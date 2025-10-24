Joven colombiano fue hallado sin vida en Brasil tras 10 días desaparecido: su familia pide ayuda para la repatriación

La búsqueda de Iverth Samuel Bonilla Arias, un joven colombiano de 22 años reportado como desaparecido en Brasil, terminó en tragedia. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el estado de Paraná, luego de diez días en los que sus padres intentaron dar con su paradero.

Bonilla, quien se encontraba de visita en Brasil y no conocía bien la ciudad, había salido de la vivienda donde se hospedaba, en el barrio Vila C. Nova de Foz do Iguazú, el lunes 13 de octubre, alrededor del mediodía.

Según la información entregada por la familia, dejó su celular y documentos en casa. Por lo tanto, los padres del joven viajaron por su propia cuenta a Brasil para investigar lo sucedido con su hijo.

La desaparición fue difundida por su padre, Fabián Bonilla, quien publicó un video en TikTok para pedir apoyo de ciudadanos y autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay, considerando la ubicación fronteriza de Foz do Iguazú.

“El territorio es muy grande y necesitamos movernos de alguna forma más ágil. Cualquier moneda es un buen aporte para nosotros intentar buscar un vehículo para movernos. Intentar también buscar la ayuda de un investigador para que nos ayude a buscar”, pidió también su madre en redes sociales, señalando que habían sentido “indiferencia” por parte de algunas autoridades durante los días de búsqueda.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado por la familia, aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte.

Tras recibir la noticia, el padre del joven publicó un nuevo mensaje solicitando apoyo para la repatriación. “Sé que muchos corazones quieren poner su granito de arena. No sé si sean 8 o 10 días que pueda tener a mi hijo en Bogotá, hasta ese día volveré”, dijo, agradeciendo todo aporte económico que facilite el retorno del cuerpo a Colombia y los trámites correspondientes.

