Juez de Brasil autoriza prisión domiciliaria temporal a expresidente Jair Bolsonaro

Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a seguir temporalmente su condena en prisión domiciliaria, por razones humanitarias, tan pronto salga del hospital donde está internado por una bronconeumonía. Le puede interesar: El expresidente Jair Bolsonaro fue internado en UCI por cuadro severo de bronconeumonía. Condenado a 27 años de cárcel por golpismo, Bolsonaro, de 71 años, estará recluido en su casa en Brasilia por un plazo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado obtenida por la AFP.

“¡Gracias, Dios mío!”, escribió en Instagram su esposa Michelle Bolsonaro junto a una imagen de la noticia. Debido a sus problemas de salud, los abogados del líder ultraderechista habían solicitado repetidas veces que fuera trasladado a su casa y no regresara al complejo penitenciario de Papuda, en la capital brasileña, donde cumple su pena desde enero. Hasta ahora las peticiones habían sido negadas. En su decisión el martes, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, dijo que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, “incluido con pericia médica si fuera necesario”.

El ex jefe de Estado (2019-2022) ingresó a terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia el 13 de marzo, con un cuadro de fiebre alta, sudores y escalofríos. El lunes pasó a un cuarto del centro médico, aunque por ahora “sin previsión de alta hospitalaria”, dijo a la AFP el doctor Brasil Caiado. Según el equipo médico, la infección que lo llevó al hospital es fruto de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.