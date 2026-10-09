“Estados Unidos no ha sido muy bueno con los turistas”: la fuerte crítica del exministro Trudeau a Trump

Nadie les prohibió viajar. Nadie les subió los precios. Los canadienses, sencillamente, dejaron de cruzar la frontera con Estados Unidos, y ni las rebajas de hoteles y aerolíneas los hicieron cambiar de idea.
Así lo contó Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, ante los empresarios reunidos en la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en Malta, en conversación con Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del gremio.
Guevara planteó el tema como el “elefante en la habitación”, es decir, cómo se reconstruye una relación cuando la confianza se rompe y por qué los ciudadanos de Canadá están optando por viajar a otros lugares.
Lea más: Viajar en avión podría ser más barato: proponen bajar el IVA de los tiquetes del 19 % al 5 %