La élite de Silicon Valley que figura en los archivos Epstein

Todo lo relacionado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein sorprende más que lo anterior. La última liberación de documentos judiciales sobre el caso, divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, volvió a poner el foco sobre la extensa red de relaciones que tejió durante años, incluso después de haber sido condenado en 2008 por delitos sexuales. En total, se trata de cerca de 3,5 millones de páginas publicadas en respuesta a la Epstein Files Transparency Act, aprobada en noviembre de 2025, que revelan comunicaciones, agendas, correos electrónicos y reportes recopilados por investigadores federales.

Uno de los elementos más llamativos de esta nueva tanda de archivos es la frecuencia con la que aparecen nombres clave del sector tecnológico global. Empresarios, inversionistas y fundadores de algunas de las compañías más influyentes del mundo figuran repetidamente en los documentos, lo que da cuenta del grado de cercanía entre Epstein y la élite de Silicon Valley. Las autoridades, sin embargo, han sido claras en un punto: la mención de un nombre en los archivos no implica la comisión de un delito, ni siquiera contacto directo con Epstein. En muchos casos, se trata de referencias indirectas, correos reenviados, artículos de prensa compartidos o incluso pistas no verificadas aportadas por ciudadanos. Entre los nombres que aparecen con mayor frecuencia está el del cofundador de Microsoft, Bill Gates, cuya relación con Epstein ya había sido documentada por medios como The New York Times y The Wall Street Journal.