Se acabó La Niña y las probabilidades de un fenómeno de El Niño son del 90% para agosto-octubre

La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió este 9 de abril su última consulta de La Niña, declarando que el fenómeno que enfrió el Pacífico ecuatorial durante los últimos meses ha terminado oficialmente.
En su lugar, las condiciones ENSO neutrales dominan hoy los océanos, pero no por mucho tiempo. Por eso, ya está activa una vigilancia del fenómeno de El Niño, y los modelos climáticos globales apuntan con fuerza hacia un calentamiento del Pacífico que golpeará especialmente al sistema energético y agrícola de Colombia.
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