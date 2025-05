León XIV: el significado del nombre que eligió el nuevo papa y la historia oculta que conmueve al Vaticano

Y es que elegir un nombre papal es una decisión profundamente simbólica. Aunque no existe una norma doctrinal que lo exija, desde el siglo VI los papas adoptan un nuevo nombre al asumir el pontificado, como señal de una nueva misión espiritual . En este caso, el nombre León evoca a figuras clave de la historia eclesiástica. San León I, llamado “el Magno”, fue quien en el siglo V logró convencer a Atila el Huno de no invadir Roma y consolidó la autoridad doctrinal de la sede apostólica.

“El mal no prevalecerá. Todos estamos en manos de Dios, por lo tanto, sin miedo, unidos, de la mano de Dios y entre nosotros avancemos hacia adelante”, expresó León XIV en su primera aparición pública ante miles de fieles congregados en el Vaticano, una frase sencilla pero rotunda, que sin duda proyecta un liderazgo basado en la unidad y la esperanza, por lo que no resulta accidental que su perfil haya desafiado la tradición no escrita de no elegir papas estadounidenses, por temor al peso geopolítico que su país representa, ya que su figura, como han señalado distintos analistas, actúa como puente entre sectores polarizados de la Iglesia en Estados Unidos y como posible motor para restablecer el flujo de donaciones desde ese país, afectadas durante el mandato de Donald Trump.

