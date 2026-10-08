Con banderas y desmanes, así fue la marcha desde la Embajada de Israel hasta la de Palestina en Bogotá: denunciaron vandalismo

Desde las puertas de la Embajada de Israel hasta la sede de la Embajada de Palestina, las banderas tricolores con el triángulo rojo avanzaron recientemente en una marcha sin precedentes por la Avenida El Dorado en la ciudad de Bogotá.
En el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo islamista Hamás, centenares de manifestantes salieron a las calles de la capital para expresar su rechazo al acercamiento que el nuevo Gobierno colombiano sostiene con Israel. La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisen, denunció vandalismo en la sede.
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