Marco Rubio ya firmó memorando que prioriza evaluar deportación de Beto Coral por afectar la política con “campañas de desinformación”

Este sábado 20 de junio se conoció que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, autorizó formalmente mediante un memorando la detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, tras ser detenido este martes 16 de junio en Arizona. El documento oficial, al que tuvo acceso el diario The New York Times, vinculó la medida con las críticas que el activista ha realizado contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial en Colombia respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Le puede interesar: Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe Coral fue arrestado en la tarde-noche del martes por oficiales de inmigración. Aunque el activista tenía en trámite una solicitud de asilo tras salir de Colombia por amenazas del narcotráfico, la Administración estadounidense justificó la detención argumentando que permanecía en el país con una visa expirada.

El memorando de la Secretaría de Estado

El argumento central del memorando firmado por Rubio y conocido por el medio norteamericano señaló que Coral “empleó su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del Gobierno de (Gustavo) Petro”. Bajo esta premisa, la evaluación del secretario de Estado concluyó que “permitir” que el colombiano permanezca en territorio estadounidense “socava los intereses de la política exterior” del país norteamericano. Este tipo de intervención directa no es algo nuevo en la gestión de Rubio. Según detalló el medio estadounidense, el funcionario ha aprobado memorandos previos bajo el mismo sustento, recomendando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la deportación de individuos específicos. Entre estos antecedentes recientes se encuentra el caso de Mahmoud Khalil, un estudiante palestino-sirio que fue procesado tras participar en protestas contra Israel, informó NYT.

Custodia y denuncias tras el arresto: la reacción diplomática de Colombia

La detención ya había sido anticipada por el propio activista antes de confirmarse el documento oficial. En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos esta semana, Coral denunció que los agentes que lo arrestaron le manifestaron que la orden de detenerlo provenía, “supuestamente”, del secretario de Estado. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que Coral permanecerá bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La institución detalló que el ciudadano colombiano se mantendrá en estas condiciones hasta que se complete el proceso formal de deportación. Lea más: Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden? La captura del activista, quien reside en Estados Unidos desde el año 2015, generó una respuesta inmediata del Gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro exigió públicamente a Donald Trump aclarar el paradero y la ubicación de Coral, de quien se recordó que es hijo de un policía colombiano asesinado en una operación contra el narcotraficante Pablo Escobar. Ante esta situación, el mandatario colombiano ordenó formalmente a la Cancillería intervenir ante la administración de Washington en el caso. El objetivo del gobierno colombiano es buscar la liberación del activista lo más pronto posible.

¿Un arresto con trasfondo de contexto electoral en Colombia?

El arresto de Beto Coral se ejecutó pocos días después de su participación en una manifestación en la ciudad de Miami. La protesta estaba dirigida contra Abelardo de la Espriella, el candidato ‘outsider’ de la derecha a la presidencia de Colombia. Este hecho político ocurre en la víspera de los comicios presidenciales colombianos que se celebrarán este domingo 21 de junio, donde De la Espriella se enfrentará al aspirante del gobierno de izquierda Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. También le puede interesar: ¿Por qué detuvieron a Beto Coral en Estados Unidos? Esto se sabe de su situación migratoria y posible deportación

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