Marco Rubio viajará a Barranquilla la próxima semana para reunirse con De la Espriella, ¿de qué hablarán?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará Colombia la próxima semana. Se trata de la primera visita de un funcionario de peso de la administración Trump al país durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La información, revelada por Blu Radio, indica que Rubio visitará al presidente en Barranquilla para hablar de asuntos de la relación bilateral, entre ellos temas diplomáticos y económicos.
En general, este es un momento nuevo para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Después de dos años de relación tensa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, el de De la Espriella se perfila para tener a los norteamericanos como sus principales aliados.