Marco Rubio viajará a Barranquilla la próxima semana para reunirse con De la Espriella, ¿de qué hablarán?

En general, este es un momento nuevo para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Después de dos años de relación tensa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, el de De la Espriella se perfila para tener a los norteamericanos como sus principales aliados.

La información, revelada por Blu Radio, indica que Rubio visitará al presidente en Barranquilla para hablar de asuntos de la relación bilateral, entre ellos temas diplomáticos y económicos.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará Colombia la próxima semana. Se trata de la primera visita de un funcionario de peso de la administración Trump al país durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El presidente ya había tenido una conversación telefónica con Rubio el pasado 18 de agosto, en la que le reiteró su solicitud para que Estados Unidos suspenda temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos.

Según explicó entonces el mandatario, en un mensaje publicado en X, durante la conversación abordó el trámite necesario para avanzar en la suspensión de las medidas arancelarias y aseguró que existe disposición del Gobierno estadounidense para estudiar la petición.

“Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, señaló De la Espriella. También hablaron de gestionar ayudas para el país tras el terremoto del 10 de agosto.

Rubio ya se había reunido en persona con el vicepresidente José Manuel Restrepo en Washington D. C. a mediados de julio.

En esa conversación, se abordaron temas como la idea de que Colombia entre formalmente al Escudo de las Américas para fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, “siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.