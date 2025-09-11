x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

María Claudia Tarazona comparó magnicidio de Miguel Uribe con el crimen de Charlie Kirk: “Muere asesinado de la misma manera”

La esposa del fallecido excandidato presidencial visitó el parque donde su pareja fue víctima del atentado que acabó con su vida 65 días después. Desde allí habló del crimen del activista estadounidense y se solidarizó con su familia.

  • Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en medio de un debate en un campus universitario. Su crimen guarda similitudes con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. FOTOS: Tomada de Instagram @charliekirk1776 y Colprensa
    Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en medio de un debate en un campus universitario. Su crimen guarda similitudes con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. FOTOS: Tomada de Instagram @charliekirk1776 y Colprensa
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 40 minutos
bookmark

A un mes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto, su esposa, María Claudia Tarazona, visitó por primera vez el parque el Golfito del barrio Modelia, el lugar donde el 7 de junio, el exsenador de 39 años fue víctima de un ataque sicarial que finalmente acabó con su vida 65 días después.

Lea aquí: “No se metan con Estados Unidos”: los mensajes de Charlie Kirk a Petro por vuelos de migrantes hacia Colombia

Allí, junto al árbol donde su esposo se dirigía a un grupo de personas que fueron a escuchar sus propuestas, Tarazona lo recordó con el profundo amor que le profesa, pero también con el dolor que le ha dejado su ausencia.

Tras orar por varios minutos, Tarazona, acompañada de su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien recogió la posta de su hijo y se convirtió en precandidato presidencial, le pidió a los colombianos mantenerse “más unidos que nunca”.

Comparó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay con el crimen de Charlie Kirk

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida