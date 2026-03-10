Casa Blanca niega que Marina escoltara petroleros en el estrecho de Ormuz tras publicación borrada del secretario de Energía

La Marina estadounidense no ha escoltado ningún petrolero en el estrecho de Ormuz, afirmó este martes la portavoz de la Casa Blanca, después de que el secretario de Energía afirmara lo contrario y luego borrara su publicación.
“Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún buque cisterna o navío por el momento, aunque por supuesto es una opción”, dijo la portavoz, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
Irán también refutó la afirmación del secretario de Energía, Chris Wright.
