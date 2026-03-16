Así eran las máscaras estilo Misión Imposible con las que Sebastián Marset burlaba a la Policía

En medio del arsenal que la Policía de Bolivia encontró en la vivienda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hubo dos artilugios que causaron sorpresa: un par de máscaras hiperrealistas, que parecían sacadas de una escena de la película Misión Imposible. De acuerdo con la descripción de las autoridades, estaban fabricadas en silicona, con cabello adherido para simular una barba y cuero cabelludo. Las máscaras estaban en la vivienda del barrio El Palmar, en la ciudad de Santa Cruz de La Sierra, donde fue capturado la semana pasada con cinco de sus compinches. Los objetos se ponen como una especie de capucha, por lo que no solo cubren la cara, sino también el cuello y la cabeza.

Una de las hipótesis de las autoridades es que fueron fabricadas por la industria médica, para los tratamientos de personas con el rostro quemado, pero que terminaron en manos de Marset y sus escoltas, usadas para disfrazarse y burlar los controles de Interpol, la DEA y las agencias de seguridad de cinco países en los que su ubicación era requerida. Uno de los artilugios simula la edad de un hombre maduro, de unos 45 a 50 años, con la barba canosa; mientras que el otro asemeja la tez de un joven en sus 20; vale la pena recordar que el detenido tiene 34 años de edad. A los policías les llamó la atención la manera en que imitaban los poros y pliegues faciales, lo que podría engañar a los sistemas de reconocimiento facial con los que cuentan las cámaras de algunos aeropuertos internacionales.

Aquí se aprecian los detalles de las máscaras decomisadas a Sebastián Marset. FOTO: CORTESÍA POLICÍA DE BOLIVIA.