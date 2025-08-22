McDonald’s baja los precios de sus productos días después de que su CEO reconociera que sus menús son costosos

Como una forma de recuperar a sus clientes, la cadena de restaurantes McDonald’s planea reducir el precio de sus menús más populares. El CEO de la compañía ya había reconocido lo costoso que estaban sus productos. La estrategia consiste en una reducción drástica en donde ocho menús populares combinados descontarán su precio en un 15 % comparados al precio total si se compraran individualmente. Lea también: Dos empresas colombianas entre las compañías familiares más grandes del mundo, ¿cuáles son? Esta medida comenzaría a aplicarse en el mes de septiembre, según informó el medio estadounidense Wall Street Journal. Para la aplicación de la estrategia, la cadena tendrá un apoyo financiero para las franquicias que acepten dicha reducción de precios.

Dicha decisión se da luego de que el director ejecutivo de la cadena, Chris Kempczinski, declarara públicamente sobre la percepción de los consumidores respecto a los precios de los menús de McDonald’s. “Con demasiada frecuencia vemos comidas combinadas con precios superiores a $10, y eso definitivamente influye negativamente en la percepción del precio”, expresó Kempczinski en la presentación de resultados el pasado 6 de agosto, en donde subrayó que la percepción de los clientes se ve influenciada por el precio del menú principal. Luego de esas declaraciones, el CEO de la reconocida cadena se comprometió en el mismo evento a solucionar ese problema que estaría alejando a consumidores. Sin embargo, este problema no sería nuevo, pues desde años atrás se han publicado diferentes críticas a los precios de los menús de la famosa cadena de comidas rápidas.