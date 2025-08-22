McDonald’s baja los precios de sus productos días después de que su CEO reconociera que sus menús son costosos

Como una forma de recuperar a sus clientes, la cadena de restaurantes McDonald’s planea reducir el precio de sus menús más populares. El CEO de la compañía ya había reconocido lo costoso que estaban sus productos.
La estrategia consiste en una reducción drástica en donde ocho menús populares combinados descontarán su precio en un 15 % comparados al precio total si se compraran individualmente.
Esta medida comenzaría a aplicarse en el mes de septiembre, según informó el medio estadounidense Wall Street Journal. Para la aplicación de la estrategia, la cadena tendrá un apoyo financiero para las franquicias que acepten dicha reducción de precios.