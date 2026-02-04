“Me trae recuerdos muy dolorosos de mi matrimonio”: caso Epstein reabre heridas en la vida conyugal de Melinda French con Bill Gates

Una tormenta de gran magnitud han desatado las nuevas publicaciones sobre los archivos del señalado delincuente sexual Jeffrey Epstein. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una enorme cantidad de documentos —más de tres millones de páginas— relacionados con las investigaciones sobre Epstein, en el marco de procesos judiciales y leyes de transparencia.

En estos archivos aparecen nombres de políticos, filántropos y músicos, así como registros que incluyen conversaciones, chats, correos electrónicos y otros materiales. La divulgación ha provocado un intenso debate público y consecuencias políticas.

Uno de los casos más notorios es el del exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, quien anunció su salida de la Cámara de los Lores en medio de la polémica por sus vínculos pasados con Epstein y las acusaciones que han surgido a raíz de los documentos, aunque hasta ahora no existe una condena judicial en su contra.

El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, Hillary, testificarán a finales de febrero ante el Congreso de Estados Unidos sobre sus lazos con Epstein. Por otro lado, Trump afirmó que en esta nueva tanda de publicaciones no figura vinculado a los delitos del empresario en su isla privada, llamada Little Saint James, la cual está situada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en el Caribe.