“No se metan con Estados Unidos”: los mensajes que había enviado Charlie Kirk a Petro por vuelos de migrantes hacia Colombia

El activista conservador, defensor de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre. Sus mensajes sobre el mandatario colombiano fueron a finales de enero de este año.

    Trump y sus seguidores, entre ellos Kirk, tomaron como ejemplo la crisis con Colombia para advertir las consecuencias de enfrentarse a los nuevos inquilinos de la Casa Blanca. Foto: AFP y Presidencia
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Tras el asesinato al activista conservador Charlie Kirk asesinado ayer 10 de septiembre, se refirió en varios mensajes en redes sociales al presidente Gustavo Petro y a Colombia.

Sucedió en el contexto de la crisis diplomática desatada a finales del mes de enero de este año; un episodio en el que por poco las relaciones internacionales entre dos aliados históricos sufren un daño inédito. En ese momento, el presidente Petro protestó por el envío de vuelos con migrantes esposados de pies y manos desde Estados Unidos hacia Colombia. Una política que se ha repetido en otros países y que los norteamericanos ya hacían desde antes, pero que en el segundo mandato del republicano aumentó.

Trump y sus seguidores, entre ellos Kirk, tomaron como ejemplo la crisis con Colombia para advertir las consecuencias de enfrentarse a los nuevos inquilinos de la Casa Blanca.

Los mensajes de Kirk sobre Petro en enero de 2025

Kirk publicó el 26 de enero del 2025: “Esperen a que empecemos a poner impuestos a las remesas a Colombia”.

En otro mensaje señaló: “Colombia aceptó recoger a estos ilegales, pero AÚN no ha aceptado futuros vuelos de deportación. Todas las sanciones siguen adelante hasta que cedan. No se metan con Estados Unidos”.

Incluso, habló de la “arrogancia” del mandatario colombiano: “El presidente de Colombia cedió en cuestión de horas ante todas las exigencias de Trump. Habló con mucha arrogancia durante unas horas y luego se arrodilló. Que esto sea una advertencia para cualquier país del mundo: ustedes no mandan. Estados Unidos ha vuelto”.

En contexto: El activista pro-Trump Charlie Kirk fue herido de bala en universidad de Utah, EE. UU.

¿Quién era Charlie Kirk y qué se sabe de su asesinato?

Charlie Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en el condado de Cook, Illinois, por lo que estaba próximo a cumplir 32 años. Se destacó como escritor, comentarista y fundador de Turning Point USA, una organización estudiantil que promueve valores conservadores desde 2012.

Su popularidad alcanzó su pico más alto en la pasada campaña presidencial cuando empezó a grabar videos para YouTube respaldando muchas de las ideas del entonces candidato republicano, Donald Trump.

Kirk estaba casado con la presentadora y creadora de contenido Erika Lane Frantzve, y era padre de dos hijos.

Le puede interesar: Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos

El joven murió en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, precisamente en medio de una charla sobre armas en la Utah Valley University. Cuando Kirk, de 31 años, se dirigía al público, recibió un disparo en el cuello, hecho que fue captado en varios videos de los asistentes al evento.

“Todos se tiraron al suelo, todos (...) mucha gente empezó a gritar, y luego todos echaron a correr”, agregó.

La bala, al parecer, habría sido disparada a unos 80 metros de distancia desde un edificio aledaño a la zona verde donde se estaba llevando a cabo la charla.

El activista fue trasladado de urgencia al hospital de Timpanogos, pero no sobrevivió al ataque. Su deceso fue confirmado por el propio presidente republicano. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, escribió Trump en Truth Social.

“Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros”, agregó.

Siga leyendo: ¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU.

