MinDefensa tendrá una reunión con miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿de qué hablarán?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este viernes 9 de enero que en los próximos días se reunirá con una comisión del departamento de Defensa de los Estados Unidos para conversar sobre inteligencia, tecnología y operaciones contra estructuras narcotraficantes. Le puede interesar: Hallaron muerto a dragoneante del Inpec sospechoso por el feminicidio de la patrullera Vanessa de León en Valledupar El anuncio se conoció luego de que las relaciones entre Colombia y ese país pasaron por una crisis diplomática luego de la captura de Nicolás Maduro, ejecutada por medio de un operativo llevado a cabo el pasado sábado 3 de enero en Venezuela.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunirá con miembros del Departamento de Defensa de EE. UU. para hablar de inteligencia, tecnología y operaciones contra las drogas. FOTO: Colprensa

Según el ministro, quien habló en W radio, la cooperación entre ambos países no se ha detenido a pesar de la crisis diplomática de esta semana. “No hemos parado en ningún momento de interactuar con ellos. Desde que llevo como ministro, así ha sido”, afirmó. En ese sentido, anunció que sostendría una videoconferencia con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que espera reunirse de manera presencial en los próximos días para avanzar en la declaratoria de objetivos comunes de alto valor. “Queremos que estructuras del ELN que delinquen en zona de frontera y carteles como el de alias ‘Mordisco’, que opera en Amazonas, Cauca y Nariño, sean objetivos comunes para emplear todas las capacidades tecnológicas disponibles”, precisó.

Un laboratorio de drogas incautado por las autoridades. FOTO: Policía Nacional

Esa cooperación es importante, según el ministro, porque cerca del 60% de la droga que se ha incautado por otros países se ha dado gracias a labores de inteligencia militar y policial colombiana. La más reciente crisis entre ambos países, que parece haberse subsanado con una reciente llamada entre ambos mandatarios, se generó por las afirmaciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con dichas afirmaciones, al parecer le sonaría bien una operación en Colombia similar a la que llevaron a cabo las tropas de su país en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

Trump y Petro ya cuadraron reunión en Estados Unidos: esta es la fecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 9 de enero que Gustavo Petro visitará la Casa Blanca a principios de febrero, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos desde el inicio del nuevo mandato del republicano. La reunión, según dijo Trump, estará concentrada principalmente en la lucha contra el narcotráfico, por lo que de esta manera, el mandatario republicano hizo el anuncio a través de su plataforma Truth Social.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, escribió Trump.

Esta reunión se acordó cuando ambos sostuvieron su primera llamada telefónica el pasado 7 de enero, luego de que Trump describiera a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Donald Trump anunció que la reunión se enfocará en la agenda antidrogas de su administración. FOTO: Getty