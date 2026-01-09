MinDefensa tendrá una reunión con miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿de qué hablarán?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este viernes 9 de enero que en los próximos días se reunirá con una comisión del departamento de Defensa de los Estados Unidos para conversar sobre inteligencia, tecnología y operaciones contra estructuras narcotraficantes.
El anuncio se conoció luego de que las relaciones entre Colombia y ese país pasaron por una crisis diplomática luego de la captura de Nicolás Maduro, ejecutada por medio de un operativo llevado a cabo el pasado sábado 3 de enero en Venezuela.