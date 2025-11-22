Miss Jamaica, Gabrielle Henry, está en UCI tras fuerte caída en pleno Miss Universo 2025

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Paolo Rangsit en Tailandia, tras sufrir una aparatosa caída durante uno de los eventos preliminares del certamen, que quedó grabada en video.

La Organización Miss Universo Jamaica compartió un reciente reporte médico actualizado que confirmó que la concursante sigue hospitalizada en el país del sudeste asiático debido a gravedad de sus heridas, pero ahora en la UCI, donde deberá estar “mínimo” siete días más.