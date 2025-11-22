x

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, está en UCI tras fuerte caída en pleno Miss Universo 2025

Por medio de un comunicado, la Organización Miss Universo Jamaica señaló que la participante se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde deberá permanecer allí por varios días más.

  • La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry. FOTO: Captura video de redes sociales y @MissUniverse
El Colombiano
hace 26 minutos
La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Paolo Rangsit en Tailandia, tras sufrir una aparatosa caída durante uno de los eventos preliminares del certamen, que quedó grabada en video.

Video | La aparatosa caída que sufrió Miss Jamaica en gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado de salud

La Organización Miss Universo Jamaica compartió un reciente reporte médico actualizado que confirmó que la concursante sigue hospitalizada en el país del sudeste asiático debido a gravedad de sus heridas, pero ahora en la UCI, donde deberá estar “mínimo” siete días más.

En desarrollo...

Utilidad para la vida