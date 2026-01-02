Incendios y muertes en discotecas: una tragedia que se repite con demasiada frecuencia

El incendio ocurrido en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, durante la noche de Año Nuevo, que dejó alrededor de 40 personas muertas, se suma a una extensa lista de siniestros en discotecas y locales nocturnos que han tenido consecuencias mortales en distintas partes del mundo.

El antecedente más grave registrado es el incendio del club Cocoanut Grove, en Boston (Estados Unidos), ocurrido el 28 de noviembre de 1942, que dejó 492 muertos y es considerado el peor incendio en un local de este tipo.

Desde 1970, al menos 21 incendios en discotecas han provocado 40 o más fallecidos. El caso más reciente antes del de Suiza se produjo el 16 de marzo de 2025 en Macedonia del Norte, cuando un incendio causado por artefactos pirotécnicos en la discoteca Pulse, en Kocani, y la posterior estampida, dejaron 63 muertos, en su mayoría jóvenes.

Otros hechos incluyen el incendio del 30 de octubre de 2015 en Bucarest, Rumania, donde 64 personas murieron durante un concierto con espectáculo pirotécnico; y el ocurrido el 27 de enero de 2013 en Santa Maria, Brasil, que dejó 242 muertos y más de 600 heridos, tras el uso de una bengala en un local lleno de estudiantes.

El uso de fuegos artificiales dentro de locales cerrados aparece de forma recurrente. En Perm, Rusia, un incendio en una discoteca causó 155 muertos el 5 de diciembre de 2009; en Bangkok, Tailandia, 66 personas murieron el 1 de enero de 2009; y en Shenzhen, China, 44 personas fallecieron el 20 de septiembre de 2008.

En Argentina, el 31 de diciembre de 2004, murieron 194 personas en una discoteca de Buenos Aires durante un concierto de rock. En Estados Unidos, el 20 de febrero de 2003, un incendio en una discoteca de West Warwick dejó 100 muertos.

China concentra varios de los episodios más letales, como el incendio del 25 de diciembre de 2000 en Luoyang, con 311 muertos, y el del 23 de noviembre de 1994 en Fuxin, con 233 víctimas.

Europa también registra casos significativos, como los incendios en Madrid (1983) con 81 muertos, Zaragoza (1990) con 43, y Gotemburgo, Suecia (1998), donde murieron 63 jóvenes.