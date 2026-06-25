Pizza, hamburguesas, pollo y alitas, lo que más piden los paisas para ver jugar a Colombia en el Mundial

El triunfo de la Selección Colombia frente a la República Democrática del Congo, el pasado 23 de junio, además de movilizar a los aficionados frente a las pantallas, también impulsó el consumo digital y los desplazamientos en las principales ciudades del país, según cifras de la Super App DiDi. Los datos de la plataforma muestran que la mayor actividad se concentró en las horas previas al encuentro disputado el pasado martes. Dos horas antes del pitazo inicial, las solicitudes de comida a través de DiDi Food crecieron 30% frente a un día comparable. Una hora antes del partido el incremento alcanzó 55%, convirtiéndose en el pico más alto de la jornada. Durante el encuentro, la demanda continuó por encima de los niveles habituales, con un crecimiento de 25%. Las ciudades con mayor dinamismo una hora antes del partido fueron Bogotá, con un aumento de 22%; Cali, con 19%; y Medellín, con 15%. Puede leer: Prográmese | Estos son los seis partidos de este jueves en el Mundial de Norteamérica que cierra los grupos D, E y F Entre los productos más solicitados sobresalieron las pizzas, cuyas órdenes crecieron 75%, seguidas por la comida rápida en general (30%), las hamburguesas (27%) y el pollo y las alitas (12%). Para Mónica París, directora regional de ventas de DiDi Food para Colombia, Costa Rica y Perú, el fútbol se ha convertido en una ocasión de consumo cada vez más relevante para los hogares colombianos. “El fútbol se ha convertido en ocasión de consumo relevante para los colombianos y en momentos específicos en que las personas buscan resolver de una manera ágil y consciente lo que necesita para el encuentro”, explicó. La ejecutiva señaló que este comportamiento se concentra principalmente en la previa, durante el partido y en los 90 minutos posteriores al encuentro.

El partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, disputado en la noche del 23 de junio, también se vivió en la aplicación DiDi. Datos de la Super App muestran cómo los colombianos consumieron y se movilizaron antes, durante y después del encuentro.

Bogotá, Medellín y Cali lideraron los pedidos durante el partido de Colombia

La tendencia ya se había evidenciado en compromisos anteriores de la Selección, cuando durante el partido frente a Uzbekistán, DiDi Food registró un incremento de 48% en las órdenes una hora antes del encuentro y de 20% durante el desarrollo del juego. Según París, Cali y Medellín han sorprendido por el ritmo de crecimiento de las órdenes durante los partidos. “Cali y Medellín nos han dado unas sorpresas impresionantes, están liderando el crecimiento de órdenes de comida antes del encuentro sobre todo, que para nosotros es un foco muy relevante”, afirmó. El fenómeno ocurre en un mercado de domicilios que sigue expandiéndose en Colombia, donde plataformas como DiDi Food y Rappi compiten junto con los canales propios de entrega desarrollados por los restaurantes. Entérese: ¡Fiebre amarillas en las calles! Furor por camisetas retro de Colombia aumenta comercio 100% durante el Mundial 2026

La jornada futbolera también impulsó las compras de conveniencia. Por ejemplo, a través de DiDi Shop, las órdenes de productos crecieron más de 33% entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. frente a una fecha comparable. Los consumidores aprovecharon la plataforma para adquirir bebidas, jugos, snacks, pasabocas y bebidas alcohólicas, productos asociados tradicionalmente a las reuniones para ver fútbol. Bogotá, Medellín y Barranquilla fueron las ciudades que registraron la mayor actividad en esta categoría. La tendencia coincide con lo observado durante otros encuentros del Mundial 2026. Durante el debut de Colombia, las órdenes en DiDi Shop crecieron 24% entre las 7:00 p.m. y la medianoche, mientras que en la inauguración del torneo la plataforma recibió hasta 1.800 pedidos adicionales.

Movilidad en Colombia aumentó hasta 154% después del triunfo de la Selección

Por otro lado, el comportamiento de los usuarios también se reflejó en la movilidad, así se refleó en las solicitudes de arrendamiento de vehículos, que crecieron 22% dos horas antes del encuentro y 43% una hora antes del inicio del partido. Sin embargo, el mayor movimiento se registró tras el pitazo final, cuando una hora después del compromiso, las solicitudes aumentaron 154%, impulsadas por los aficionados que regresaban a sus hogares o continuaban las celebraciones. Bogotá lideró el crecimiento de la movilidad, con incrementos de 10% antes del encuentro y de 25% después del partido. Medellín registró aumentos de 3,5% y 16%, respectivamente, mientras que Cali mostró crecimientos de 4% antes y 13% después del compromiso. Lea aquí: El Mundial 2026 desata una ola de apuestas: movería más de US$60.000 millones

Comida rápida, compras y movilidad: así se vivió el partido Colombia vs. Congo en la aplicación DiDi.

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