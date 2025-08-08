Murió Jim Lovell, el astronauta que comandó Apolo 13 e inmortalizó la frase “Houston, tenemos un problema”

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, que casi termina en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo, murió a los 97 años, anunció la Nasa este viernes 8 de agosto.
Lovell, interpretado por el actor Tom Hanks en la película de 1995 “Apolo 13”, nunca pisó la superficie lunar, pero era considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial estadounidense.
“La Nasa envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas”, dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado, y añadió que el expiloto de Marina falleció este jueves en Chicago.