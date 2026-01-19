Murió Roger Allers, codirector de El Rey León y referente de la animación de Disney, a los 76 años

El director y guionista de películas de animación Roger Allers, quien fue codirector del exitoso Rey León, murió a los 76 años, anunció recientemente el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram.
Le puede interesar: Bad Bunny llegará con su gira a Medellín mientras su música se analiza en libros y universidades
“Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones”, escribió Iger este domingo 18 de enero por la noche.