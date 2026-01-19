Murió Roger Allers, codirector de El Rey León y referente de la animación de Disney, a los 76 años

El director y guionista de películas de animación Roger Allers, quien fue codirector del exitoso Rey León, murió a los 76 años, anunció recientemente el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram. Le puede interesar: Bad Bunny llegará con su gira a Medellín mientras su música se analiza en libros y universidades “Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones”, escribió Iger este domingo 18 de enero por la noche.

“Comprendía el poder de las grandes historias”, apuntó Iger. “Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue siendo fuente de inspiración para el público en el mundo entero. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney”, añadió.

Y es que, según confirmó un portavoz de Disney Animation a The Hollywood Reporter, Allers murió de manera repentina en su casa de Santa Mónica, California, tras una breve enfermedad, la cual no han mencionado. Otro productor que se pronunció por la muerte del artista fue Dave Bossert, quien también confirmó la noticia por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha emprendido su próximo viaje. Estábamos intercambiando correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida se sienta aún más irreal”, escribió.

Allers, un referente en las animaciones de Disney

El reconocido director y guionista nació el 29 de junio de 1949. Desde muy joven, Allers desarrolló una pasión por la animación y asistió a la Universidad Estatal de Arizona y comenzó su carrera en Lisberger Studios trabajando en Barrio Sésamo.

El director y guionista de películas de animación Roger Allers, con gran trayectoria en Disney. FOTO: AFP

Allers, quien falleció el pasado sábado 17 de enero, trabajó en varios clásicos de Disney, como Tron, La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdín, además del Rey León (1994), uno de los mayores éxitos de esos estudios. Otros reconocidos proyectos durante su carrera en Disney incluyen El emperador y sus locuras , Lilo y Stitch y La pequeña cerillera .