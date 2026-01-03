x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Fuerza pública está en máximo alistamiento”: Mindefensa anticipa días agitados en Colombia tras operación militar en Venezuela

El ministro Pedro Sánchez no descartó acciones terroristas de grupos armados con influencia en la frontera venezolana y recalcó que, por ahora, la prioridad es atender con toda la capacidad el posible flujo migratorio.

  • Ante el cierre del tráfico aéreo, la frontera colombo-venezolana podría experimentar un alto flujo migratorio con todos los problemas de seguridad de ello se derivarían. FOTO: COLPRENSA
    Ante el cierre del tráfico aéreo, la frontera colombo-venezolana podría experimentar un alto flujo migratorio con todos los problemas de seguridad de ello se derivarían. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la Fuerza Pública entró en alistamiento máximo después de la operación militar de Estados Unidos que terminó este sábado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en medio de bombardeos que azotaron Caracas y otras zonas del vecino país.

En primer lugar, Sánchez negó que exista comunicación directa entre ejércitos de ambos países y señaló que toda interlocución actual se hace vía diplomática a través de las cancillerías y canales migratorios para poder conocer de manera oportuna los posibles flujos migratorios que se deriven de las acciones militares de Estados Unidos.

El ministro ratificó lo dicho por el presidente Gustavo Petro sobre la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y un enfoque mayoritariamente humanitario respecto a la presencia de la fuerza pública y demás instituciones colombianas en la frontera con Venezuela.

Le recomendamos leer: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Aunque reconoció que todavía no tienen muy claro cuál puede ser el efecto migratorio, anticipó que por vía terrestre podría desatarse un movimiento humano de grandes proporciones teniendo en cuenta que el tráfico aéreo en Venezuela e islas cercanas está completamente cerrado.

Operación militar de Estados unidos en Venezuela.
Operación militar de Estados unidos en Venezuela.

Lea: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU.

También reconoció que en cuanto a acciones armadas, la preocupación de Colombia sigue centrada en lo que puedan ocasionar los grupos ilegales que operan en zona fronteriza, estructuras narcotraficantes y terroristas que según el ministro podrían valerse de la situación en Venezuela para desatar en la frontera e incluso en grandes centros urbanos de Colombia acciones terroristas.

Citó al Eln y recordó que los crímenes de guerra cometidos hace exactamente un año, en enero de 2025, el Eln en el Catatumbo, una oleada de terror que dejó 80 muertos y cientos de desplazados en el Catatumbo en medio de atroces acciones entre Eln y disidencias que golpearon sobre todo a la población civil.

También le puede interesar: Gobierno Petro declararía emergencia económica y social en la frontera con Venezuela, tras captura de Maduro

También señaló que allí mismo, en el Catatumbo, las disidencias del frente 33 atacó de manera indiscriminada a El Tarra hace apenas unos días usando drones y sembrando el terror entre la población. Pero también recordó Sánchez que el país entero tiene que entrar en alerta ante la posibilidad de que el Frente de Guerra Urbano, del ELN, intenten llevar a cabo atentados terroristas en varios centros poblados.

Por eso recordó que siguen vigentes las recompensas contra máximos cabecillas de estas estructuras que, según el jefe de la cartera, han dado hasta ahora resultados.

Tampoco descartó nuevas amenazas del grupo criminal transfronterizo Tren de Aragua, con presencia en varias ciudades de Colombia, como Bogotá.

Por todo esto el ministro anunció que las fuerzas armadas activaron el protocolo de máximo alistamiento, pero reiteró que, por ahora, la capacidad y las operaciones se centrarán en garantizar que se mitiguen los impactos sociales y de seguridad que se podrían desatar a lo largo de la frontera una vez que los venezolanos salgan del shock de la captura de Maduro y la inestabilidad se agudice en el vecino país.

La prioridad, enfatizaron tanto Sánchez, como Petro y el propio minInterior Armando Benedetti, es atender a la población que cruce la frontera y garantizar entre lo que cabe la seguridad de los colombianos en toda la franja que linda con Venezuela.

Además: “Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato”: María Corina Machado tras captura de Maduro

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida