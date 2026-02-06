¿Maduro colombiano? La verdad detrás de la supuesta cédula que circula en redes

Nicolás Maduro ha estado en el centro de atención desde su captura el 3 de enero de 2026 en Venezuela durante un operativo ordenado por el gobierno estadounidense de Donald Trump. El otrora líder del régimen venezolano ha comparecido ante el juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína, uso y conspiración para el uso de armas, así como por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, entre ellas la denominada “Cartel de los Soles”.

Desde su llegada al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, sobre Maduro han circulado versiones que lo señalan como colombiano. Esta afirmación se originó en la difusión de un certificado falso, en el que el político panameño Guillermo Cochez aseguraba que el mandatario había nacido en Cúcuta (Norte de Santander) el 20 de noviembre de 1961. Sin embargo, la propia Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia desmintió esa información.

La supuesta cédula colombiana de Nicolás Maduro

Ahora vuelve a surgir un rumor sobre una supuesta aclaración por parte de una corte de Nueva York acerca del lugar de nacimiento de Nicolás Alejandro Maduro Moros. Según una presunta cédula colombiana que circula en X, el mandatario habría nacido en Ocaña, Norte de Santander, y no en Caracas, Venezuela. Sin embargo, ColombiaCheck realizó un análisis del documento para comprobar su veracidad y encontró varias inconsistencias.

Nicolás Maduro no es colombiano. FOTO: Tomada de las redes sociales

La primera de ellas es que esta cédula, basada en el antiguo formato de documento de identidad colombiano utilizado entre 1952 y 1993, corresponde en realidad a un montaje. La imagen fue elaborada a partir de una cédula a nombre de Hildefonso Cabra Barahona, cuya plantilla aparece en repositorios abiertos como Wikipedia Commons y luego fue modificada digitalmente con los datos de Maduro.

La cédula colombiana falsa de Nicolás Maduro. FOTO: ColombiaCheck

Esto significa que el documento viral no es auténtico y fue construido sobre una plantilla antigua alterada. Además, el supuesto número de cédula no coincide con registros oficiales y presenta elementos repetidos de montajes previos, lo que refuerza la conclusión de que se trata de una falsificación. ColombiaCheck también encontró otra inconsistencia en el documento: allí se indica que Maduro habría nacido en noviembre de 1962 y que la cédula fue expedida el 30 de agosto de 1979, cuando tenía 16 años. En Colombia, para obtener la cédula de ciudadanía —el documento de mayoría de edad— se requiere haber cumplido 18 años. Le puede interesar: Justicia argentina pidió a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro La firma del registrador también presenta inconsistencias. En el documento aparece el nombre de Gerardo Ayerbe Chaux, quien ocupó el cargo entre 1973 y 1982. No obstante, la imagen original en la que se basó el montaje corresponde a una cédula expedida en 1991, cuando el titular de la Registraduría era Luis Camilo Osorio Isaza.