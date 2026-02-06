¿Maduro colombiano? La verdad detrás de la supuesta cédula que circula en redes

Nicolás Maduro ha estado en el centro de atención desde su captura el 3 de enero de 2026 en Venezuela durante un operativo ordenado por el gobierno estadounidense de Donald Trump. El otrora líder del régimen venezolano ha comparecido ante el juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína, uso y conspiración para el uso de armas, así como por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, entre ellas la denominada “Cartel de los Soles”.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8