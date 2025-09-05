OMS anunció que la viruela del mono dejó de ser una urgencia de salud internacional

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este viernes que el mpox, que afecta principalmente a África, dejó de ser una urgencia de salud pública internacional debido a la caída del número de casos y muertes. Le puede interesar: OMS decidirá si declara la viruela símica una emergencia sanitaria internacional. El mpox es una enfermedad causada por un virus de la misma familia que el de la viruela. Se caracteriza por lesiones cutáneas, como pústulas, fiebre y dolores musculares.

“Hace más de un año, declaré la emergencia de salud pública internacional por la propagación del mpox en África, siguiendo el consejo de un comité de emergencia”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa. Ante esto, el director añadió que esta semana ese comité consideró que ya no era necesario y “acepté su opinión”.

“Esta decisión se basa en la disminución sostenida del número de casos y muertes en la República Democrática del Congo y en otros países afectados, en particular Burundi, Sierra Leona y Uganda”, indicó. Sin embargo, el jefe de la OMS advirtió que esto “no significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta vaya a detenerse”.