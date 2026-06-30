ONU advierte que se reduce tiempo crítico para rescatar sobrevivientes en Venezuela

Naciones Unidas ha destacado que las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están “plenamente movilizadas” para apoyar los esfuerzos tras los terremotos de la semana pasada en Venezuela, si bien ha reconocido que “se están reduciendo” las posibilidades de rescatar a supervivientes, cerca de una semana después de los seísmos, que dejan más de 1.700 muertos.
“Las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están plenamente movilizadas, con más de 70 equipos de búsqueda y rescate y otros equipos especializados, y más de 2.300 personas trabajando codo con codo con las autoridades nacionales”, ha dicho la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
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“Varias personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, aunque el número de fallecidos sigue aumentando y muchas permanecen desaparecidas”, ha lamentado el organismo, antes de señalar que “se está reduciendo el periodo crítico para lograr el rescate de personas que siguen con vida”.
Así, ha recalcado que, pese a ello, “los socios humanitarios están ampliando la ayuda de emergencia en materia de salud, alojamiento, agua y saneamiento, y logística, incluso en La Guaira y otros municipios afectados”, al tiempo que ha insistido en que “la ONU y otros socios humanitarios están aumentando rápidamente la asistencia vital a los supervivientes”.