EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos expresó su preocupación por el deterioro del orden público en Colombia. La representante estadounidense señaló que la inestabilidad, la violencia y la expansión del tráfico de drogas siguen siendo motivos de alarma.

Las declaraciones se dieron en medio del informe trimestral de la Misión de Verificación; la delegación estadounidense advirtió que “Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y tráfico ilícito de drogas en Colombia”.

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