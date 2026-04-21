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EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad

Durante la presentación del informe de la Misión de Verificación, la delegación de EE. UU. advirtió sobre el deterioro del orden público en el país.

  • Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: captura de video
    Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: captura de video
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 1 hora
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Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos expresó su preocupación por el deterioro del orden público en Colombia. La representante estadounidense señaló que la inestabilidad, la violencia y la expansión del tráfico de drogas siguen siendo motivos de alarma.

Las declaraciones se dieron en medio del informe trimestral de la Misión de Verificación; la delegación estadounidense advirtió que “Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y tráfico ilícito de drogas en Colombia”.

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