Alerta en los Óscar 2026 por posible ataque con drones en California

La 98.ª edición de los Premios Óscar, programada para el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, se celebrará bajo un dispositivo de seguridad reforzado después de que autoridades estadounidenses recibieran una alerta sobre un posible ataque con drones en California.
De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, un memorando del FBI advirtió a comienzos de febrero sobre la posibilidad de un “ataque sorpresa” que podría ser ejecutado por Irán mediante vehículos aéreos no tripulados contra objetivos no especificados en el estado. El documento circuló entre agencias de seguridad estatales y locales como una medida preventiva.
Según el reporte, el supuesto plan contemplaría el lanzamiento de drones desde una embarcación no identificada frente a la costa continental de Estados Unidos. La advertencia señalaba que el ataque podría ocurrir si Washington emprendía acciones militares contra Irán, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente.