Alerta en los Óscar 2026 por posible ataque con drones en California

La 98.ª edición de los Premios Óscar, programada para el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, se celebrará bajo un dispositivo de seguridad reforzado después de que autoridades estadounidenses recibieran una alerta sobre un posible ataque con drones en California. Lea aquí: Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, un memorando del FBI advirtió a comienzos de febrero sobre la posibilidad de un “ataque sorpresa” que podría ser ejecutado por Irán mediante vehículos aéreos no tripulados contra objetivos no especificados en el estado. El documento circuló entre agencias de seguridad estatales y locales como una medida preventiva. Según el reporte, el supuesto plan contemplaría el lanzamiento de drones desde una embarcación no identificada frente a la costa continental de Estados Unidos. La advertencia señalaba que el ataque podría ocurrir si Washington emprendía acciones militares contra Irán, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente.

El contexto geopolítico cambió el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos y Israel realizaron una ofensiva contra infraestructuras militares iraníes y presuntas instalaciones nucleares, lo que derivó en una escalada del conflicto con Irán. Siga leyendo: Cine Colombia lanza el 5Pass para ver las películas nominadas al Óscar, ¿cuánto vale? Ante este panorama, los organizadores de la ceremonia decidieron reforzar la coordinación con las autoridades. El productor ejecutivo de la retransmisión de los Óscar, Raj Kapoor, explicó durante una rueda de prensa que la seguridad del evento es una prioridad y que el equipo trabaja de manera estrecha con las agencias federales y la policía local. “Cada año analizamos lo que está ocurriendo en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles”, afirmó Kapoor, quien añadió que el objetivo es garantizar que los asistentes se sientan seguros durante la gala.

Un trabajador instala la alfombra roja frente al Dolby Theatre durante los preparativos de la 98.ª edición de los Premios Óscar en Hollywood. FOTO: AFP.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses han intentado reducir la preocupación pública tras conocerse el memorando. El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que por el momento no existe información que indique una amenaza inminente contra el estado o contra el evento. Entérese: Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas) En un mensaje publicado en redes sociales, Newsom señaló que su administración mantiene una coordinación permanente con autoridades de seguridad e inteligencia para monitorear posibles riesgos vinculados al conflicto en Medio Oriente. “En este momento no tenemos constancia de amenazas inminentes, pero seguimos preparados para cualquier emergencia”, indicó el gobernador.

Gavin Newsom, gobernador de California. FOTO: tomada de x, Gavin Newsom.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó que mantiene un nivel elevado de preparación debido a la situación internacional. Las autoridades indicaron que continúan trabajando con agencias federales y locales para compartir información y evaluar cualquier impacto que los acontecimientos globales puedan tener en la región. A pesar de la alerta, la organización de los Premios Óscar mantiene el calendario previsto para la ceremonia. Los preparativos continúan en el Dolby Theatre, donde también se realizan ensayos de la tradicional alfombra roja en los días previos al evento. Aunque no se ha confirmado la existencia de una amenaza concreta, el refuerzo de seguridad busca prevenir cualquier eventualidad y garantizar el desarrollo normal de una de las ceremonias más importantes de la industria cinematográfica mundial.

GE28684301