El papa Francisco no solo dejó huella en la Iglesia. Su voz sonó fuerte en el mundo. En el Foro de Davos, advirtió sobre los riesgos éticos de la inteligencia artificial , pidió que se garantice su acceso como bien público y cuestionó su rol en la crisis de la verdad.

Por ejemplo, en Fratelli Tutti (2020), sostuvo que la pandemia fue un espejo que reveló la fragilidad de un sistema que no sabe cuidar a los más débiles . Su crítica al “dios del dinero” no era ideológica, sino evangélica, anclada en la defensa incondicional de la vida y la dignidad humana.

Su postura no pasó desapercibida y, como era de esperarse, desató polémica. A Francisco lo tildaron de anticapitalista, pero él fue claro: no rechazaba el mercado, sino la deshumanización que había ganado terreno en su lógica .

Su mensaje, tan humano como directo, sacudió las conciencias de un mundo atravesado por la desigualdad y puso sobre la mesa una urgencia moral: que los pobres no sean un apéndice del sistema, sino el centro del debate económico .

En medio de un mundo cada vez más polarizado, la voz de Francisco se convirtió en un faro para quienes sueñan con un sistema que no descarte a nadie. En sus meditaciones del Viernes Santo de 2025 dejó una frase que resume su legado económico: la “economía de Dios” es humilde, cuida la tierra y no olvida al último. Su muerte no apaga ese mensaje; al contrario, lo vuelve un desafío urgente para el presente.

Por eso, Roberto Bosca, académico argentino, resumió así su legado: “Puso en el salón principal de la Iglesia la doctrina social que había estado arrumbada”.

Aunque no logró ciertos objetivos —como visitar Moscú para un encuentro con la Iglesia Ortodoxa—, dejó encaminadas transformaciones que seguirán impactando en décadas por venir.

El papa que criticó el capitalismo, defendió a los migrantes, apostó por la transparencia y promovió una Iglesia más humana y dialogante, ahora descansa, pero su huella no se borra.