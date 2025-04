No alude a una santidad personal, sino a una función espiritual y pastoral: guiar la Iglesia católica en nombre de su fundador.

Según la tradición, este título encuentra su origen en las palabras del Evangelio de Mateo (16:18-19), cuando Jesús confía a Pedro las llaves del Reino de los Cielos y lo designa como piedra sobre la cual edificará su Iglesia. Desde entonces, se entiende que cada papa es sucesor directo de Pedro, y como tal, ocupa un rol singular dentro del cristianismo.

Así lo señala el artículo What Does It Mean That the Pope Is the Vicar of Christ on Earth?, publicado en el blog especialiado Fatima.org. Aunque el título de Vicario de Cristo empezó a usarse formalmente con el papa Inocencio III en el siglo XII, su sentido teológico está arraigado desde los primeros siglos del cristianismo, cuando se hablaba del papa como Vicario de Pedro, sugiriendo que el apóstol seguía gobernando desde el Cielo a través de su representante en la tierra.

La muerte de un papa, en este caso la de Francisco, no solo pone fin a un pontificado, sino que deja vacante el lugar del representante visible de Cristo en la Iglesia.

En ese vacío se comprende mejor el peso simbólico de sus otros títulos, algunos aún vigentes y otros de carácter histórico: Obispo de Roma, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Sucesor de Pedro, Siervo de los Siervos de Dios y, más recientemente, Patriarca de Occidente, este último reintroducido por Francisco en 2024 como título “histórico”.

En la cultura católica, esta figura también es conocida como el Santo Padre, una expresión de afecto y reverencia que no implica un juicio sobre su santidad individual, sino el reconocimiento de su paternidad espiritual.

De hecho, muchos santos padres de la Iglesia antigua ya eran llamados así por sus comunidades, mucho antes de que el término se asociara exclusivamente al papa.

