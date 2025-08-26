Esto se sabe del pasajero estadounidense que murió en vuelo internacional desviado de emergencia a Barranquilla

De nacionalidad estadounidense fue identificada la persona que falleció luego de sufrir una emergencia médica durante un vuelo internacional que cubría la ruta desde La Paz (Bolivia) a Miami (Estados Unidos) y que debió aterrizar de manera imprevista en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
De acuerdo con la información confirmada por la Aeronáutica Civil de Colombia, al mediodía del pasado 25 de agosto el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto recibió una alerta sobre un pasajero que se encontraba en “estado crítico de salud e inconsciente” a bordo de un avión de Boliviana de Aviación (BoA).