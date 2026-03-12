Guerra de Medio Oriente sacude a los patrocinadores del Mundial 2026: Aramco y Qatar Airways en el ojo del conflicto

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que estalló el pasado 28 de febrero no solo ha estremecido a los mercados energéticos y la aviación global, también ha golpeado directamente a varias de las empresas que financian la Copa del Mundo que arranca en junio.
Desde la petrolera saudí Aramco atacada con drones hasta Qatar Airways la aerolínea del Mundial paralizada en tierra, el torneo más grande del fútbol enfrenta una paradoja geopolítica sin precedentes mientras Irán, una de las selecciones clasificadas, anuncia que no podrá participar.
Conozca más: ¿Qué sanciones recibiría Irán si no va al Mundial? Esto dice el reglamento de la Fifa
Cabe recordar que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, declaró esta semana que “definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, citando dos guerras en menos de un año y miles de muertos entre la población. La selección tenía previsto jugar sus tres partidos de grupo en Estados Unidos, en Los Ángeles y Seattle, el mismo país que lideró los bombardeos contra Irán junto a Israel.
El presidente Donald Trump llegó a escribir en su red social Truth que la selección iraní era “bienvenida”, pero les aconsejó no venir “por su propia seguridad”.