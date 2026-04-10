“Capricho” de Petro por exvicepresidente ecuatoriano detonó subida de aranceles, según la Andi

La relación entre Colombia y Ecuador dejó de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un problema económico que afecta a cientos de empresas, trabajadores y cadenas productivas.
Hoy, la controversia por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción en su país, ya se traduce en una factura entre los dos países, con la subida de aranceles al 100% sobre exportaciones colombianas que suman cerca de 1.800 millones de dólares.
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