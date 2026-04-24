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Petro ya se encontró con Delcy: primeras imágenes del encuentro entre ambos mandatarios en Miraflores

Ambos líderes se reunieron en Caracas para abordar una hoja de ruta que va desde el orden público hasta alianzas estratégicas en materia educativa y turística entre ambas naciones.

  • El jefe de Estado se encontró con la líder del régimen en Miraflores. Foto: Presidencia
    El jefe de Estado se encontró con la líder del régimen en Miraflores. Foto: Presidencia
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 16 minutos
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El encuentro entre ambos estaba pactado desde hace meses. La primera vez que iban a verse se frustró; sin embargo, en esta ocasión, la segunda fue la vencida y, por fin, luego de mucha insistencia, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se encontraron en Miraflores.

La reunión está enfocada en temas de seguridad en la frontera, específicamente en la situación de orden público en el Catatumbo y la cooperación en inteligencia. No obstante, también se abordarían asuntos relacionados con cultura, educación y turismo.

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