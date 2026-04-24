Petro ya se encontró con Delcy: primeras imágenes del encuentro entre ambos mandatarios en Miraflores

El encuentro entre ambos estaba pactado desde hace meses. La primera vez que iban a verse se frustró; sin embargo, en esta ocasión, la segunda fue la vencida y, por fin, luego de mucha insistencia, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se encontraron en Miraflores.

La reunión está enfocada en temas de seguridad en la frontera, específicamente en la situación de orden público en el Catatumbo y la cooperación en inteligencia. No obstante, también se abordarían asuntos relacionados con cultura, educación y turismo.

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