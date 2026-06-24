Las diferencias que desmontan la comparación que hizo Petro entre elecciones de Rumania y Colombia

“En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”. Con ese mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente saliente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales, pese a que ya los escrutinios están a punto de concluir y a que todas las misiones de observación aseguran que los comicios se dieron sin ninguna irregularidad. Sus declaraciones generaron controversia al sugerir un paralelo entre el proceso electoral colombiano y el caso de Rumania, donde la justicia anuló unos comicios por presunta interferencia extranjera. Pero, ¿Realmente se parece realmente lo ocurrido en Colombia al caso rumano? La respuesta corta es no, según expertos consultados por este diario.

¿Qué pasó en Rumania?

El antecedente al que hizo referencia Petro se remonta a diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional de Rumania anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ganada por el candidato de derecha y prorruso (anti UE), Calin Georgescu, apenas dos días antes de la celebración de la segunda vuelta. La decisión estuvo sustentada en documentos de inteligencia desclasificados que apuntaban a una presunta operación de influencia extranjera a favor del candidato. Según esos informes, las autoridades detectaron más de 85.000 ciberataques dirigidos al sistema informático electoral y la activación de unas 25.000 cuentas de TikTok que previamente permanecían inactivas y que comenzaron a amplificar mensajes favorables a Georgescu. Lea más: Misión de la UE descarta fraude electoral y cuestiona denuncias de Petro: “no hay evidencia” Semanas después de la anulación de los comicios, Georgescu fue investigado por seis cargos, entre ellos la presunta falsedad en la información reportada sobre la financiación de su campaña, el uso ilegal de tecnologías digitales y la promoción de organizaciones fascistas. Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Supremo rumano ratificó la decisión de impedir que Georgescu participara en la repetición electoral celebrada en mayo. De acuerdo con las autoridades rumanas, la anulación de las elecciones no obedeció únicamente a la existencia de mensajes o apoyos extranjeros en redes sociales. El Tribunal Constitucional evaluó informes de los servicios de inteligencia que sugerían posibles violaciones a la legislación electoral en materia de financiación de campañas, así como ataques contra la infraestructura tecnológica utilizada durante el proceso electoral.

Lo que no cuadra de la comparación de Petro