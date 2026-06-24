Las diferencias que desmontan la comparación que hizo Petro entre elecciones de Rumania y Colombia

“En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”.
Con ese mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente saliente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales, pese a que ya los escrutinios están a punto de concluir y a que todas las misiones de observación aseguran que los comicios se dieron sin ninguna irregularidad.
Sus declaraciones generaron controversia al sugerir un paralelo entre el proceso electoral colombiano y el caso de Rumania, donde la justicia anuló unos comicios por presunta interferencia extranjera.
Pero, ¿Realmente se parece realmente lo ocurrido en Colombia al caso rumano? La respuesta corta es no, según expertos consultados por este diario.