Gobierno Petro declararía emergencia económica y social en la frontera con Venezuela, tras captura de Maduro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno está proyectando un decreto para declarar la emergencia económica, social y ecológica en la frontera entre Venezuela y Colombia para responder a la situación de Venezuela, tras la captura de su presidente Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

A través de su cuenta en la red social X, Benedetti manifestó que el Ministerio del Interior liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, para atender a la situación humanitaria en la frontera.

Entre las acciones que se coordinarán desde ese PMU estarán, según el ministro, la atención en salud, a través de centros médicos y hospitales; la garantía del derecho a la educación, en articulación con el Ministerio de Educación; la protección integral de niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento del ICBF; la atención y protección a personas de terceras nacionalidades; la revisión y fortalecimiento de los puestos fronterizos, para asegurar que cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, y la habilitación de albergues temporales en Cúcuta y en otras ciudades del país.

Lea: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Horas antes, en la madrugada de este sábado 2 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, había anunciado el despliegue de la fuerza pública en la frontera y de toda la fuerza asistencial en caso de que haya una entrada masiva de refugiados al país.

“La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Cómo miembros del consejo de seguridad de Naciones unidas buscamos convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

También le puede interesar: “A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

Petro le pidió al pueblo venezolano “encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”.

Hasta el momento, todavía sigue faltando información detallada para conocer cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro, por ejemplo, la cantidad de bajas civiles durante los bombardeos que azotaron Caracas y varios puntos de Venezuela en la madrugada. También se espera que a medida que avance la mañana la población venezolana en las ciudades y también en capitales de Colombia se pronuncie en las calles.