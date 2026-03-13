Petro negó que Trump le pidiera disculpas por no invitarlo a la cumbre antinarcos en Miami: “No lo confirmo”

El presidente, Gustavo Petro, negó este viernes 13 de marzo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidiera disculpas por no invitarlo a la reunión de mandatarios en Miami, tal como lo aseguró la Casa de Nariño, al informar sobre la llamada telefónica que ambos mandatarios sostuvieron recientemente. Le puede interesar: EE. UU. reveló que Colombia no fue invitado a la cumbre de Trump porque “merece no aún” integrar la alianza antinarcos “Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a La Florida”, afirmó Petro en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, luego de una aclaración del corresponsal ante la Casa Blanca.

La versión salió de la Casa de Nariño, en el mensaje que dio cuenta de la conversación telefónica y en referencia a la convocatoria hecha por la Casa Blanca a 12 mandatarios el fin de semana anterior para firmar el acuerdo que dará vida a la iniciativa de lucha antidrogas denominada “Escudo de las Américas”. “El presidente Trump, a su vez, reiteró que el presidente Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”, dijo el mensaje de la Casa de Gobierno. Ante esta nueva polémica de la Casa de Nariño, el presidente aseguró que durante la conversación telefónica con su par estadounidense “hablamos del peligro sobre nuestras vidas y que me iba yendo bien, dijo él, le dije, gracias a usted, sir”.