Petro negó que Trump le pidiera disculpas por no invitarlo a la cumbre antinarcos en Miami: “No lo confirmo”

El presidente, Gustavo Petro, negó este viernes 13 de marzo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidiera disculpas por no invitarlo a la reunión de mandatarios en Miami, tal como lo aseguró la Casa de Nariño, al informar sobre la llamada telefónica que ambos mandatarios sostuvieron recientemente.
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“Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a La Florida”, afirmó Petro en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, luego de una aclaración del corresponsal ante la Casa Blanca.