Los confusos mensajes con los que Petro reaccionó al Nobel de María Corina Machado: ¿le quiso “bajar la caña”?

En un corto y desacertado mensaje, el presidente Gustavo Petro felicitó este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025. Lea aquí: La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer” “De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en referencia directa a la venezolana, en un mensaje en el que, extrañamente, también “felicitó” por su Nobel a la keniana Wangari Maathai (fallecida en 2011), la primera mujer de origen africano que ganó el galardón en 2004.

“Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, fue el mensaje completo de Petro en referencia al anuncio del Comité Noruego del Nobel este 10 de octubre.

Antes, el jefe de Estado colombiano se había referido al reconocimiento a la venezolana –sin mencionarla– con un simple: “@NobelPrize”. Ese mensaje, también publicado en su cuenta de X, fue la respuesta a una publicación del expresidente Álvaro Uribe, quien sí felicitó, con nombre propio, a la ahora Nobel de Paz. “Viva María Corina, viva la democracia, viva Venezuela, viva Colombia”, fue el mensaje de Uribe respondido por el mandatario.