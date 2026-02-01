x

Todo listo para el encuentro entre Petro y Trump en Washington: agenda incluye lucha antidrogas y reunión en la OEA

El mandatario colombiano parte este domingo hacia EE. UU. para una agenda que incluye encuentros multilaterales y una cita en la Casa Blanca, en medio de tensiones diplomáticas y con la política antidrogas como tema central.

    El presidente Gustavo Petro viajará a Washington para sostener su primera reunión oficial con Donald Trump, en una visita enfocada en fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. FOTO: Presidencia y GETTY
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 42 minutos
bookmark

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará este domingo hacia Washington para una visita oficial que culminará con una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. Esta será la primera vez que ambos mandatarios se encuentren cara a cara tras meses de tensiones diplomáticas.

Conozca: Entre la aguda desconfianza y el pragmatismo: ¿qué esperar del cara a cara entre Petro y Trump?

Según fuentes oficiales, Petro saldrá de Colombia alrededor de las 2:00 de la tarde y se espera que aterrice en una base militar cercana a Washington sobre las 8:00 de la noche. La agenda oficial comenzará el lunes e incluye conferencias y reuniones con organismos multilaterales previas al encuentro bilateral.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Presidencia

Uno de los objetivos principales del viaje es fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington respecto a la política de narcóticos. Otro tema previsto es la situación en Venezuela, sobre el cual el presidente Trump se refirió en días pasados al futuro de la líder opositora María Corina Machado, diciendo: “Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar las partes. Es una muy buena persona, pero creo que al mismo tiempo el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”.

Lea también: ¿La visa más corta? EE. UU. autoriza ingreso de Petro por cinco días para reunión con Trump

La visita se produce en medio de condiciones climáticas severas en la capital estadounidense, con temperaturas que rondan los −12 °C, lo que ha obligado a reforzar la logística de transporte y los movimientos oficiales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. FOTO: Colprensa.

Además de Petro, viajan con él varios miembros de su gabinete, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien recibió, al igual que el mandatario, una visa temporal, y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. También se espera la presencia del comisionado de paz y otros altos funcionarios vinculados al eje de cooperación bilateral.

Tras la reunión en la Casa Blanca, Petro aprovechará su visita para atender compromisos multilaterales. El miércoles 4 de febrero, a las 3:00 p.m., participará en una sesión en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Salón de las Américas, donde está prevista una recepción protocolar en su honor.

