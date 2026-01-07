EE.UU. manejará el 12,7% del petróleo de Venezuela, ¿qué busca Trump?

Con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quedarse con entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, el vecino país pasaría a cederle a Washington cerca del 12,7% de su producción anual de crudo, o lo que es lo mismo, alrededor de 50 días de extracción, según cálculos propios con base en datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Aunque el volumen no es suficiente para mover el mercado petrolero global, sí representa una porción significativa para Venezuela, que pese a tener las reservas más grandes de crudo a nivel mundial (alrededor de 303.000 millones de barriles) su producción ronda los 1,08 millones de barriles diarios. Además, su capacidad de generación de ingresos sigue siendo extremadamente limitada.
Además, los 50 millones de barriles anunciados equivalen a casi una octava parte de todo el crudo que Venezuela produce en un año (que son unos 394 millones de barriles). Si ese petróleo se vende a precios internacionales, con el Brent cotizando alrededor de US$60,18, Estados Unidos se haría con un botín de más de US$3.000 millones. No obstante, el punto central no es solo el precio, sino quién controla esos recursos.