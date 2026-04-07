Tras aplazamiento del ultimátum de Trump a Irán, barril de petróleo WTI se desplomó casi 18%

Antes de la apertura de los mercados asiáticos, el crudo registraba una caída de 17,64%, cotizándose en 93,03 dólares por barril, en uno de los movimientos más bruscos del año para este indicador.

El mercado petrolero reaccionó con fuerza a la desescalada en Oriente Medio. El barril de WTI, referencia en Estados Unidos, se desplomó cerca de 18% este miércoles tras el anuncio de Donald Trump de aplazar los ataques contra Irán y ante señales de apertura a una negociación por parte de Teherán.

“Esto será un alto el fuego por ambos bandos”, afirmó el mandatario, tras señalar que su Gobierno ya alcanzó los principales objetivos militares y que existe una base para un acuerdo de paz a largo plazo. El anuncio llegó minutos antes de que venciera el ultimátum y tras una mediación de último momento impulsada por Pakistán.

El giro en los mercados se produjo luego de que Trump confirmara que suspenderá durante dos semanas los ataques previstos contra Irán, condicionado a la reapertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi aseguró que el país está dispuesto a permitir el tránsito seguro por el estrecho durante un periodo de dos semanas, siempre que cesen los ataques.

Además, el Gobierno iraní confirmó que iniciará negociaciones con Estados Unidos en Islamabad durante ese mismo plazo. No obstante, dejó claro que la tregua no implica el fin del conflicto y que cualquier cese definitivo de hostilidades dependerá del resultado de esos diálogos.

La caída del petróleo marca un cambio radical frente a la tendencia reciente. Antes del anuncio de Trump, el WTI acumulaba un incremento cercano al 70% desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro global.

La posibilidad de una escalada militar, especialmente con afectaciones en el estrecho de Ormuz, había presionado al alza los precios. Sin embargo, el anuncio de una pausa en los ataques y la apertura de un canal diplomático redujeron de inmediato ese riesgo.

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El comportamiento del crudo vuelve a evidenciar la sensibilidad del mercado energético a los eventos geopolíticos. A mayor riesgo de conflicto, los precios tienden a subir; cuando ese riesgo disminuye, las correcciones pueden ser abruptas, como ocurrió en esta jornada.

Aunque la tregua abre una ventana para la negociación, la volatilidad podría mantenerse en los próximos días, en la medida en que el mercado siga de cerca el desarrollo de las conversaciones entre Washington y Teherán y cualquier señal sobre el control del estrecho de Ormuz.